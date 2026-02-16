Рейди на Тернопільщині: складено 16 протоколів за порушення правил рибальства

Порушення правил рибальства на Тернопільщині: складено 16 протоколів

У зв’язку з частими порушеннями природоохоронного законодавства на водоймах Тернопільської області, зокрема на територіях Серетського заказника, Тернопільського ставу та Івачівського водосховища, Державна екологічна інспекція звертається до громадян із закликом дотримуватись правил рибальства.

Протягом останніх двох тижнів інспекторами разом з працівниками водної поліції було складено 16 протоколів. Зокрема, 10 протоколів за порушення правил рибальства за ч. 3 ст. 85 КУпАП та 6 протоколів за порушення режиму природно-заповідних територій за ст. 91 КУпАП.

Нагадуємо правила рибальства в зимовий період:

Ловити рибу дозволяється тільки поза межами зимувальних ям.

Один рибалка може використовувати не більше 7 гачків на знаряддя лову.

Дозволяється використання зимових вудок, жерлиць, нахлистових, донних і поплавкових вудок, а також спінінгів.

З 15 лютого введена заборона на вилов щуки у період нересту. За порушення цієї заборони передбачено штрафи та відшкодування збитків за незаконно виловлену рибу.

Державна екологічна інспекція наголошує на відповідальності за порушення правил рибальства, закликаючи громадян до обережності та неухильного дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Рейдові заходи з виявлення порушень продовжуються.