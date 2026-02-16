У Тернополі жінка підробила довідку про інвалідність для звільнення чоловіка від служби

У Тернополі жінці оголосили підозру за підробку довідки про інвалідність для звільнення чоловіка з військової служби

У Тернополі правоохоронці викрили 29-річну місцеву жительку, яка підробила довідку про інвалідність, щоб незаконно звільнити свого чоловіка від військової служби.

Як повідомили в Національна поліція України, протиправну схему викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими.

За даними досудового розслідування, жінка вирішила «придбати» довідку про встановлення ІІ групи інвалідності через месенджер Telegram. Вона передала невідомій особі копії паспорта та ідентифікаційного коду. Вартість фальшивого документа склала близько 2 тисяч доларів.

Надалі її чоловік використав підроблену довідку як підставу для звільнення з військової частини.

Правоохоронці встановили, що документ не видавався медико-соціальною експертною комісією та є фальсифікованим.

Жінці вже оголошено підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення та використання підроблених документів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури. Наразі поліція встановлює особу, причетну до виготовлення фальшивої довідки.