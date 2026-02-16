Поліція Чортківського району витягла родину з дітьми з снігової пастки на дорозі

Снігова пастка на дорозі: поліцейські Чортківського району допомогли родині з дітьми вибратися із замету

Через ускладнення погодних умов на дорозі поблизу села Нирків Чортківського району застряг автомобіль, у якому перебували двоє маленьких дітей. Ситуація вимагала негайного реагування, адже йшлося про безпеку родини.

На допомогу водієві виїхали поліцейські відділення №4 старший лейтенант поліції Степан Касюк та лейтенант поліції Роман Цимбала. Вони допомогли виштовхати автомобіль зі снігової пастки та супроводили його через слизькі ділянки дороги, забезпечивши безпечний проїзд до дому для родини.

Поліцейські наголошують, що під час складних погодних умов важливо бути обережними на дорозі, а в разі необхідності допомоги можна звернутися на лінію 102.

Не забувайте про свою безпеку та безпеку близьких!