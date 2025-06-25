8 мільйонів на здоров’я громади: у Білецькій громаді відкрили амбулаторію сімейної медицини

Сьогодні в Білецькій територіальній громаді офіційно відкрили новозбудовану амбулаторію загальної практики – сімейної медицини. Це один із прикладів того, як громада власними силами розвиває інфраструктуру охорони здоров’я, піклуючись про доступність і якість медичних послуг.

Будівлю медзакладу зведено «з нуля» за кошти місцевого бюджету. Загальна вартість проєкту склала понад 8 мільйонів гривень.

Нова амбулаторія – це більше, ніж просто медичний заклад.

Це простір:

зручний і доступний для всіх,

оснащений згідно з сучасними стандартами,

адаптований для людей з інвалідністю,

і з окремим кабінетом ментального здоров’я, створеним також за кошти громади.

Для ефективнішого обслуговування пацієнтів амбулаторії передали новий автомобіль Renault Duster. Його закупили за кошти державного бюджету в межах проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)», реалізованого спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

📌 Цей медзаклад належить до Центру первинної медико-санітарної допомоги Білецької сільської ради та є яскравим прикладом ефективного самоврядування. Він показує, як громада може самостійно організувати первинну ланку медицини, навіть в умовах обмежених ресурсів.