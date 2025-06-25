8 мільйонів на здоров’я громади: у Білецькій громаді відкрили амбулаторію сімейної медицини
Сьогодні в Білецькій територіальній громаді офіційно відкрили новозбудовану амбулаторію загальної практики – сімейної медицини. Це один із прикладів того, як громада власними силами розвиває інфраструктуру охорони здоров’я, піклуючись про доступність і якість медичних послуг.
Будівлю медзакладу зведено «з нуля» за кошти місцевого бюджету. Загальна вартість проєкту склала понад 8 мільйонів гривень.
Нова амбулаторія – це більше, ніж просто медичний заклад.
Це простір:
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зручний і доступний для всіх,
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оснащений згідно з сучасними стандартами,
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адаптований для людей з інвалідністю,
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і з окремим кабінетом ментального здоров’я, створеним також за кошти громади.
Для ефективнішого обслуговування пацієнтів амбулаторії передали новий автомобіль Renault Duster. Його закупили за кошти державного бюджету в межах проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)», реалізованого спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
📌 Цей медзаклад належить до Центру первинної медико-санітарної допомоги Білецької сільської ради та є яскравим прикладом ефективного самоврядування. Він показує, як громада може самостійно організувати первинну ланку медицини, навіть в умовах обмежених ресурсів.