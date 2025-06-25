Тривала та змістовна: 45-хвилинна зустріч Зеленського з Трампом у Гаазі

У Гаазі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з експрезидентом США Дональдом Трампом. Перемовини відбулися на полях саміту НАТО та тривали приблизно 45 хвилин — значно довше, ніж було передбачено програмою.

Про це повідомив кореспондент “Європейської правди” з місця події, а також сам Володимир Зеленський у своєму Telegram.

📌 Пресбрифінг, який був запланований після зустрічі, не відбувся.

💬 Пряма мова Володимира Зеленського:

«Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей.

Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом».

Зеленський назвав розмову «тривалою та змістовною», а її ключовими темами стали досягнення миру, безпека українців та міжнародна підтримка України.