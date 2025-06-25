Тривала та змістовна: 45-хвилинна зустріч Зеленського з Трампом у Гаазі
У Гаазі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з експрезидентом США Дональдом Трампом. Перемовини відбулися на полях саміту НАТО та тривали приблизно 45 хвилин — значно довше, ніж було передбачено програмою.
Про це повідомив кореспондент “Європейської правди” з місця події, а також сам Володимир Зеленський у своєму Telegram.
📌 Пресбрифінг, який був запланований після зустрічі, не відбувся.
💬 Пряма мова Володимира Зеленського:
«Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей.
Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом».
Зеленський назвав розмову «тривалою та змістовною», а її ключовими темами стали досягнення миру, безпека українців та міжнародна підтримка України.