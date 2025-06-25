Другий тур вирішив усе: Богдан Буяк — ректор ТНПУ

25 червня 2025 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувся другий тур виборів ректора. У голосуванні взяли участь 573 з 638 виборців, внесених до списків.

Результати голосування:

Богдан Буяк — 301 голос;

Ірина Задорожна — 230 голосів;

Недійсні бюлетені — 32;

Незаповнені бюлетені — 10;

Невикористані бюлетені — 65.

Таким чином, переможцем виборів став Богдан Буяк, який очолить університет. Він випередив суперницю на 71 голос.

Довідково:

Богдан Богданович Буяк

Народився 26 жовтня 1974 року в місті Тернополі. Відомий український педагог, громадський діяч і політолог.

Доктор філософських наук (2013)

Професор (2013)

Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (2019)

Ректор ТНПУ — з 15 грудня 2017 року (переобраний на новий термін).

Новий (переобраний) ректор має продовжити реалізацію академічних ініціатив та міжнародних проєктів, а також сприяти зміцненню позицій університету як одного з провідних педагогічних вишів України.

За інф. Тернополяни