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Другий тур вирішив усе: Богдан Буяк — ректор ТНПУ

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25 червня 2025 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувся другий тур виборів ректора. У голосуванні взяли участь 573 з 638 виборців, внесених до списків.

Результати голосування:

  • Богдан Буяк — 301 голос;

  • Ірина Задорожна — 230 голосів;

  • Недійсні бюлетені — 32;

  • Незаповнені бюлетені — 10;

  • Невикористані бюлетені — 65.

Таким чином, переможцем виборів став Богдан Буяк, який очолить університет. Він випередив суперницю на 71 голос.

Довідково:

Богдан Богданович Буяк
Народився 26 жовтня 1974 року в місті Тернополі. Відомий український педагог, громадський діяч і політолог.

  • Доктор філософських наук (2013)

  • Професор (2013)

  • Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (2019)

  • Ректор ТНПУ — з 15 грудня 2017 року (переобраний на новий термін).

Новий (переобраний) ректор має продовжити реалізацію академічних ініціатив та міжнародних проєктів, а також сприяти зміцненню позицій університету як одного з провідних педагогічних вишів України.

За інф. Тернополяни

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