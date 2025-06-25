Другий тур вирішив усе: Богдан Буяк — ректор ТНПУ
25 червня 2025 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувся другий тур виборів ректора. У голосуванні взяли участь 573 з 638 виборців, внесених до списків.
Результати голосування:
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Богдан Буяк — 301 голос;
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Ірина Задорожна — 230 голосів;
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Недійсні бюлетені — 32;
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Незаповнені бюлетені — 10;
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Невикористані бюлетені — 65.
Таким чином, переможцем виборів став Богдан Буяк, який очолить університет. Він випередив суперницю на 71 голос.
Довідково:
Богдан Богданович Буяк
Народився 26 жовтня 1974 року в місті Тернополі. Відомий український педагог, громадський діяч і політолог.
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Доктор філософських наук (2013)
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Професор (2013)
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Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (2019)
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Ректор ТНПУ — з 15 грудня 2017 року (переобраний на новий термін).
Новий (переобраний) ректор має продовжити реалізацію академічних ініціатив та міжнародних проєктів, а також сприяти зміцненню позицій університету як одного з провідних педагогічних вишів України.
За інф. Тернополяни