Афера на Тернопільщині: здорові для прав, але хворі для України

Слідчі Збаразького відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 358 ККУ – підроблення документів. У поле зору правоохоронців потрапили медики місцевої районної лікарні.

До поліцейських матеріали надійшли з одного із підрозділів Служби безпеки України, в яких йдеться про те, що троє жителів району скористалися медичними довідками, виданими Збаразькою центральною районною лікарнею, до яких були внесені недостовірні дані про стан їхнього здоров’я.

Документи свідчили, що всі троє молодих людей приблизно двадцятирічного віку не мають медичних протипоказань щодо отримання посвідчень водіїв, хоча раніше, приносили від лікарів заключення про наявність серйозних діагнозів, відповідно до яких уникнули призову на строкову службу.

Триває досудове розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.