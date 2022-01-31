Архівісти встановили, що серед учасників бою під Крутами було двоє тернополян

Не менше двох учасників бою під Крутами 1918 року мали «тернопільське коріння».

Про це в коментарі Укрінформу повідомив директор Тернопільського державного обласного архіву Федір Полянський.

«У нашому архіві вдалося відшукати матеріали про двох учасників бою під Крутам. Один з них – Микола Лизогуб із села Горинка Кременецького повіту. Він приїхав до Києва на навчання у гімназії. За спогадами, брав участь у виданні газети «Вільна Думка». Навчався на медичному факультеті в університеті Святого Володимира. Перед боєм під Крутами він прийшов до своєї двоюрідної сестри Ольги попрощатися. Жінка хотіла відмовити його, але він сказав: «Йдуть усі мої товариші, я не можу не піти…». Під час у бою потрапив у полон і був розстріляний більшовиками», – розповів Полянський.

Крім того, за його словами, ще один уродженець Тернопільщини – Левко Лукасевич, брав участь у бою під Крутами. Йому вдалося вижити й емігрувати у Польщу, а потім у Канаду, де публікував у пресі української діаспори, зокрема у журналі «Вісті комбатанта», статті про події та учасників Української національної революції 1917-1921 років.

Нагадаємо, Україна щороку 29 січня вшановує пам’ять Героїв битви під Крутами – українських студентів, які намагались зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, потрапили в полон і були розстріляні більшовиками.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Українське військо налічувало близько 300 бійців Студентського куреню, 250 – Першої української військової школи та майже 40 гайдамаків.

19 березня 1918 року відбувся урочистий похорон полеглих у бою під Крутами на Аскольдовій могилі у Києві.

Фото: Тернопільський облдержархів

Укрінформ