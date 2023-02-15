13:02 | 15.02.2023
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Бережанську поліцію очолив Олександр Беньковський

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На посаду начальника відділу поліції №1 м.Бережани Тернопільського районного управління поліції призначено майора поліції Олександра Беньковського.
 
Олександр Беньковський народився 31 жовтня 1982 року в Тернополі. За фахом юрист, закінчив Західноукраїнський національний університет. Проходив службу в Збройних силах України. В органах внутрішніх справ з 2010 року.
 
Працював дільничним інспектором, у секторі кадрового забезпечення. Упродовж півтора року очолював роту конвойної служби окремих підрозділів ГУНП в Тернопільській області.

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