Бережанську поліцію очолив Олександр Беньковський

На посаду начальника відділу поліції №1 м.Бережани Тернопільського районного управління поліції призначено майора поліції Олександра Беньковського.

Олександр Беньковський народився 31 жовтня 1982 року в Тернополі. За фахом юрист, закінчив Західноукраїнський національний університет. Проходив службу в Збройних силах України. В органах внутрішніх справ з 2010 року.

Працював дільничним інспектором, у секторі кадрового забезпечення. Упродовж півтора року очолював роту конвойної служби окремих підрозділів ГУНП в Тернопільській області.