На Тернопільщині у трьох ДТП постраждало троє людей

Три дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилося 13 лютого на дорогах Тернополя та області. Меддопомогу лікарі надавали двом кермувальникам та пасажирці.

Близько 13:00 в обласному центрі на вулиці Микулинецькій не розминулися два автомобілі.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Peugeot. не переконалася в безпечному русі й під час повороту виїхала на смугу зустрічного руху. Як результат – допустила зіткнення з Fiat Doblo. До травмпункту з тілесними ушкодженнями доправили пасажирку 1938 року народження з Doblo.

Ще одну автопригоду зареєстрували правоохоронці в селищі Дружба. В центрі населеного пункту водій автомобіля DAF, рухаючись в напрямку Тернополя, не обрав безпечної швидкості руху та в’їхав у задню частину авто, яке рухалося попереду. Водій Volkswagen Golf отримала тілесні ушкодження.

Не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет, а після цього врізалася у бетонну огорожу і водійка автомобіля Hyundai Santa Fe. Аварія трапилася в селі Озерна близько 21:00. Від госпіталізації жінка відмовилася. Щодо кермувальниці поліціянти склали два адмінпротоколи згідно зі статтями 124 та 126 Кодексу України про адміністративну відповідальність.

По всіх автопригодах триває перевірка.