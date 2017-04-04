Безробітний Тернопільщини. Хто він?

На обліку в центрах зайнятості Тернопільщини перебуває більше чоловіків, аніж жінок – відповідно 52,6 і 47,4 відсотка. Серед безробітних переважають особи, яким від 50 до 59 років, з них половина передпенсійного віку. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Велика частка осіб зі статусом безробітного – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання обладнання та машин (19,2%). Майже половина безробітних, зареєстрованих в обласній службі зайнятості, мають повну вищу освіту, стільки ж завершили навчання у професійно-технічних навчальних закладах.

Звільнення за згодою сторін – основна причина втрати роботи для більшості клієнтів місцевих центрів зайнятості. 60,8 відсотка від загальної чисельності зареєстрованих безробітних – мешканці сільської місцевості.

«Виходячи з вищесказаного, – зауважив Василь Олещук, ¬– вимальовується ось такий узагальнений образ безробітного Тернопільщини – це здебільшого сільський житель віком після 50 років з вищою або професійно-технічною освітою, який звільнився з останнього місця праці за згодою сторін».

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