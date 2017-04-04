Тернопільська пенсіонерка потрапила “на гачок” шахраїв

Поліцейські Тернопільського відділу поліції задокументували черговий факт шахрайства. На лінію «102» надійшло повідомлення від тернополянки. Жінка повідомила, що її сусідка стала жертвою шахраїв.

Як вдалось встановили правоохоронцям, до пенсіонерки зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником поліції та повідомив, що її син затриманий за вчинення злочину. Йому загрожує кримінальна відповідальність та позбавлення волі.

Псевдополіцейський розповів, як можливо уникнути відповідальності. Задля закриття справи необхідно передати кошти. Жінка погодилась на умови та повідомила свою адресу аби працівники прийшли по винагороду.

Згодом пролунав дзвінок у двері. На порозі стояло двоє жінок, які представились працівниками поліції. Аби врятували сина від в’язниці, тернополянка, віддала всі коштовності, які у неї були.

Зрозуміла, що потрапила на гачок шахраїв, коли все розповіла сусідці. Жінка запідозрила аферу та одразу зателефонувала до поліції. Загалом потерпіла оцінила збитки на 8 000 гривень.

Відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини першої статті 190 ККУ- шахрайство.