Тернополянку обікрали прямо у церкві

Злочин стався під час вечірнього богослужіння. Лиходій прийшов до церкви Святого Івана Богослова, що на проспекті Злуки, й став поміж інших прихожан.

Та замість молитви і покаяння став приглядатися до жіночих сумочок. Одну вподобав і в якийсь момент вирвав з рук жертви. Потерпілою виявилася 73-річна пенсіонерка.

Зловмисника люди намагалися наздогнати, проте той зник поміж насаджень в парку. Розшукати грабіжника вдалося оперативникам кримінальної поліції. Як з’ясувалося, він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, до того ж має пристрасть до наркотиків. Правоохоронцям також вдалося розшукати мобільний телефон, який втратила пенсіонерка.