Біля Тернополя сталася смертальна ДТП

Вночі на Тернопільщині, за участі жителів Чернівецької та Закарпатської областей, сталась смертельна ДТП

Смертельна аварія сталась 12 жовтня на автодорозі М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький». Близько 22.30 годин в с. Ступки Тернопільського району відбулось зіткнення вантажного автомобіля «Volvo FM 380» та «Volkswagen T5».

Удар був настільки потужний, що 44-річний водій «Volkswagen T5», житель м. Іршава Закарпатської області, загинув на місці події. Його земляк, 37-річний пасажир цього ж авто, з множинними травмами голови, хребта та у травматичному шоці був госпіталізований в Тернопільську університетську лікарню.

33-річний водій вантажівки, житель с. Замостя Вижницького районуЧернівецької області, з забоєм грудної клітини, потрапив до тієї ж лікарні.

Враховуючи ДТП, що сталась годиною пізніше в Підволочиському районі , то медикам Тернопільської університетської лікарні, в ту ніч було не до сну: внаслідок двох аварій до їх рук потрапило четверо травмованих.