На Тернопільщині сталася ДТП за участі двох автобусів та трактора. Є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 жовтня в Підволочиському районі. Близько 21.00 годин, на автодорозі, між с. Колодіївка та м. Скалат, відбулось зіткнення трьох транспортних засобів. Як розповідають очевидці, водій мікроавтобуса «Ford Transit» в’їхав у трактора «МТЗ-80», що рухався по дорозі без включених фар. Через зіткнення авто відкинуло на зустрічну смугу прямо на рейсовий автобус «Volkswagen LT» сполученням «Тернопіль – Мала Лука», в якому перебувало 15 пасажирів.

Внаслідок ДТП травмувались три особи, з яких двоє пасажирів автобуса та водій «Ford Transit». Пасажир автобуса, житель с. Вікно Гусятинського району та водій мікроавтобуса, житель м. Тернопіль, з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані в Тернопільську університетську лікарню, а ще один пасажир рейсового автобуса, який отримав осколкові рани лицевої частини черепа, відмовився від госпіталізації.