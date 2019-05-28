Екс-воротар тернопільської “Ниви” отримав виклик до збірної України з футболу

Паньків – майстер пенальті, любить «Карпати», співав пісню про Путіна.

• Для 34-річного Паньківа (в листопаді виповниться 35) виклик в збірну України – перший в кар’єрі. Допоміг і збіг обставин – травма Дениса Бойка й участь Андрія Луніна на чемпіонаті світу U-20. Хоча сезони в «Сталі» та «Олександрії» Юрій проводить на стабільно високому рівні. Є на що подивитися в кожному матчі.

Наприклад – 1, 2, 3.

Не дивно, що він – найкращий футболіст «Олександрії» в 2018 році й у підбірці Tribuna.com. В поточному сезоні на рахунку Паньків 9 сухих матчів з 30, він пропускає трохи менше гола за гру (0,97).

• Юрій – майстер відбиття пенальті. В цьому сезоні йому 5 разів били з 11 метрів – 3 відбитих (в тому числі від Марлоса), 1 повз ворота. Вперше з пенальті Паньків пропустив лише 3 квітня – від Мораєса. Загалом в матчах УПЛ Паньків відбив 11 з 27 пенальті (фантастичний відсоток – 40,7).

Ще один серйозний показник – воротар «Олександрії» вміє грати ногами. До прикладу, відсотки його точних коротких і дальніх передач – 74 і 89. У Пятова аналогічні показники – 61 і 86, Бойка – 72 і 87, Луніна – 65 і 81.

• Паньків народився у Львові і пройшов школу «Карпат». Та за першу команду львівян так і не зіграв – витіснити Андрія Тлумака та Мацея Налєпу було складно. На юнацько-молодіжному рівні у Паньків нема вагомих успіхів – 15 матчів за юнацькі збірні України. Переломним моментом у кар’єрі став виступ за тернопільську «Ниву». «Коли мені було 23-24 роки, надто яскравих перспектив перед собою не бачив, тож навіть задумувався: якщо вже після «Ниви» у мене не вийде досягти чогось глобального, то варто взагалі закінчувати футбольну кар’єру», – розповідав воротар.

• Паньківу пощастило, коли «Олександрію» очолив Юрій Коваль (екс-помічник Юрій Вернидуба, нині – спортивний директор «Зорі»), який працював з кіпером в «Ниві». Тоді «Олександрія» була командою-ліфтом – підіймалася в вищу лігу й вилітала в першу. Паньків встиг попрацювати і з Шараном, і з Буряком (два сезони – в першій, один – у вищій). Після вильоту перейшов у київський «Арсенал». Там запам’ятався не стільки сейвами, скільки оцим ляпом:

• Чотири сезони поспіль Паньків конкурував з Олександром Бандурою. Спершу в донецькому «Металурзі», потім – у кам’янській «Сталі». Якщо в першому випадку Бандура вигравав конкуренцію, то в другому – Паньків. Коли цей дует розпався (в 2017-му), обидва воротарі стали топовими на рівні УПЛ. Олександр – у «Вересі»/«Львові», Юрій – в «Олександрії».

• Юрій – вболівальник «Карпат». Зізнався, що коли був малий, міг подавати м’ячі головному тренеру «Олександрії» Володимиру Шарану. «Тоді у «Карпатах» грали такі майстри як Сергій Ковалець, Володимир Шаран… Може, й подавав їм м’ячі. Але вже в Олександрії я йому цього не розповідав — жартів би не уник», – розповідав Паньків.

• Ще він – друг колись конкурента, а нині головного тренера «Волині» Андрія Тлумака. «Разом з Андрієм переживаємо про долю «Карпат», обговорюємо її, ділимося думками. Дуже прикро усвідомлювати, на якому місці нині перебуває команда», – говорив Паньків 7 років тому. Серед кумирів на воротарській позиції Паньків називав саме Тлумака, а також ван дер Сара.

• Паньків ніколи не приховує своєї громадянської позиції. На багатьох фото з відпочинку футболіст – з українською символікою.

В кінці 2018-го Юра побажав одного: «Перш за все, хочеться мирного неба над головою».

Влітку 2014-го Паньків разом з партнерами по «Металургу» (Морозюком, Насоновим, Приймою, Чечером, Польовим) заспівав відомий хіт:

Фото: «Зоря», «Олександрія»