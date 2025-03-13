Бізнес Тернопільщини сплатив понад 518 млн грн ПДВ до держбюджету

За січень-лютий 2025 року суб’єкти господарювання Тернопільської області перерахували до державного бюджету 518,8 млн грн податку на додану вартість. Це на 109,7 млн грн (26,8%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ПДВ залишається одним із ключових джерел надходжень, формуючи понад третину доходів державного бюджету.

Станом на початок березня в області зареєстровано 3605 платників ПДВ, з яких 2930 – юридичні особи, а 675 – фізичні особи-підприємці. У порівнянні з минулим роком кількість платників зросла на 91 особу.