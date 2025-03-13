Загальний товарообіг на Тернопільщині перетнув позначку  254 млн дол. США

За січень-лютий 2025 року загальний обсяг зовнішньої торгівлі Тернопільської області склав 254 мільйони доларів США. Імпортні операції становили 137 мільйонів доларів, тоді як експортні – понад 117 мільйонів.

Протягом цього періоду 439 підприємств здійснювали зовнішньоекономічну діяльність через Тернопільську митницю, співпрацюючи з партнерами з 66 країн світу.

Найбільші обсяги імпорту зафіксовано з Китаю, Польщі, Німеччини, Італії та Угорщини. Водночас основними напрямками експорту стали Польща, Нідерланди, США, Італія та Болгарія.

Серед головних товарів, що експортувалися, були:

соняшникова олія;

електричні світильники;

цукор;

декоративні алюмінієві оболонки для пляшок;

соя.

До імпорту переважно входили:

трактори;

засоби захисту рослин (інсектициди, фунгіциди, гербіциди);

легкові автомобілі;

полімери етилену;

морожена риба.