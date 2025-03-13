Загальний товарообіг на Тернопільщині перетнув позначку 254 млн дол. США
За січень-лютий 2025 року загальний обсяг зовнішньої торгівлі Тернопільської області склав 254 мільйони доларів США. Імпортні операції становили 137 мільйонів доларів, тоді як експортні – понад 117 мільйонів.
Протягом цього періоду 439 підприємств здійснювали зовнішньоекономічну діяльність через Тернопільську митницю, співпрацюючи з партнерами з 66 країн світу.
Найбільші обсяги імпорту зафіксовано з Китаю, Польщі, Німеччини, Італії та Угорщини. Водночас основними напрямками експорту стали Польща, Нідерланди, США, Італія та Болгарія.
Серед головних товарів, що експортувалися, були:
- соняшникова олія;
- електричні світильники;
- цукор;
- декоративні алюмінієві оболонки для пляшок;
- соя.
До імпорту переважно входили:
- трактори;
- засоби захисту рослин (інсектициди, фунгіциди, гербіциди);
- легкові автомобілі;
- полімери етилену;
- морожена риба.