18:51 | 13.03.2025
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Загальний товарообіг на Тернопільщині перетнув позначку  254 млн дол. США

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За січень-лютий 2025 року загальний обсяг зовнішньої торгівлі Тернопільської області склав 254 мільйони доларів США. Імпортні операції становили 137 мільйонів доларів, тоді як експортні – понад 117 мільйонів.

Протягом цього періоду 439 підприємств здійснювали зовнішньоекономічну діяльність через Тернопільську митницю, співпрацюючи з партнерами з 66 країн світу.

Найбільші обсяги імпорту зафіксовано з Китаю, Польщі, Німеччини, Італії та Угорщини. Водночас основними напрямками експорту стали Польща, Нідерланди, США, Італія та Болгарія.

Серед головних товарів, що експортувалися, були:

  • соняшникова олія;
  • електричні світильники;
  • цукор;
  • декоративні алюмінієві оболонки для пляшок;
  • соя.

До імпорту переважно входили:

  • трактори;
  • засоби захисту рослин (інсектициди, фунгіциди, гербіциди);
  • легкові автомобілі;
  • полімери етилену;
  • морожена риба.

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