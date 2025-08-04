Блокування на дорозі: мешканця Тернопільщини намагалися визволити з авто ТЦК

04 серпня 2025 року, близько 19:00, на об’їзній дорозі м. Рівне сталася інцидент із перешкоджанням законній діяльності військовослужбовців Кременецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Під час доставки військовозобов’язаного до центру підготовки підрозділів, два цивільні автомобілі навмисно заблокували транспорт РТЦК, притиснувши його до узбіччя, в результаті чого сталася дорожньо-транспортна пригода з одним із авто порушників.

За словами очевидців, шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та намагалися перешкодити подальшому переміщенню військовозобов’язаного. У відповідь на загрозу, військовослужбовці заблокувалися всередині автомобіля та викликали поліцію.

Станом на 21:30 на місці події працюють представники Національної поліції України та Військової служби правопорядку. Військовослужбовця та військовозобов’язаного доставлено до медичного закладу для обстеження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. За фактом перешкоджання законній діяльності представників РТЦК та СП проводяться відповідні слідчі дії.

Важливо:

Згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України карається позбавленням волі до 8 років, а у разі настання тяжких наслідків — до 15 років позбавлення волі.