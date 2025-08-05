В Борщеві затримали чоловіка з пневматичною зброєю – загрожує до 7 років ув’язнення

Під час патрулювання території обслуговування в одному з міських парків Борщева, оперативники відділення поліції №1 зупинили місцевого жителя для перевірки документів. Під час спілкування та візуального огляду його речей правоохоронці виявили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а також набої до нього. Чоловік не мав жодних дозвільних документів на зберігання та носіння зброї.

Затриманим виявився 39-річний житель міста Борщів, раніше притягуваний до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Усі вилучені предмети були направлені на експертне дослідження.

За даним фактом слідчими поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Згідно з санкцією статті, за цей злочин порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.