За зайняття посади в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території судитимуть мешканку Херсонщини

Прокурори Тернопільської обласної прокуратурискерували до суду обвинувальний акт щодо мешканки Херсонської області, обвинуваченій у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена добровільно обійняла посаду голови села Чонгар на Херсонщині та працювала на окупантів.

На займаній посаді вона забезпечувала формування та функціонування незаконних органіввлади та окупаційної адміністрації, схиляла місцевих жителів до підтримки дій і рішень держави-агресора, а також поширювала серед мешканців села газети окупаційної адміністрації.

Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.