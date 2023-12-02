Через негоду чимало населених пунктів на Тернопільщині залишилися без світла

⚡️На Тернопільщині через несприятливі погодні умови відбулось аварійне вимкнення електропостачання.

💡Без електрики залишилось

67 населених пунктів (7 з них частково).

Послугами централізованого водопостачання та газопостачання забезпечені 100 %

📌Бригади ВАТ “Тернопільобленерго” працюють над відновленням електропостачання.

❗У ВАТ «Тернопільобленерго» закликають бути обережними поблизу ліній електропередач та нагадують, що в жодному разі не можна наближатися до обірваних електропроводів ближче ніж на 8 метрів!

👉У разі виявлення обірваного проводу лінії електропередачі необхідно телефонувати до кол-центру ВАТ «Тернопільобленерго» за номером телефону 0-800-50-90-40.