Місця відстою та стоянки вантажних транспортних засобів
У зв’язку з несприятливими погодними умовами, які можуть призвести до ускладнень у русі, й можливим обмеженням руху для вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення Тернопільської області нагадуємо вам місця відстою та стоянки:
📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська
км 8+250;
📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська
км 13+100;
📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська
км 27+700;
📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська
км 34+850;
📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська
км 35+750;
📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська
км 40+100;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 237+820;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 238+450;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 351+410;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 257+850;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 262+600;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 297+500;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 331+540;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 344+990;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 345+530;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 359+500;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 363+400
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 381+350;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 385+900;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 393+550;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 398+700;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 403+830;
📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 432+850;
📍а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 82+100;
📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 88+750;
📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 90+500;
📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 167+600;
📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 177+000;
📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 172+400;
📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 191+400;
📍 Н-02 /М-06/ — Кременець — Біла Церква —Ржищів — Канів — Софіївка км 85+270;
📍 Н-02 /М-06/ — Кременець — Біла Церква —Ржищів — Канів — Софіївка км 90+780;
📍Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль км 33+760;
📍Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль км 39+420;
📍Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль км 54+500;
📍Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль км 72+750;
📍Р-39 Броди — Тернопіль км 31+740;
📍Р-39 Броди — Тернопіль км 56+550;
Якщо вам потрібна допомога — телефонуйте на лінію 102!