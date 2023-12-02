Місця відстою та стоянки вантажних транспортних засобів

У зв’язку з несприятливими погодними умовами, які можуть призвести до ускладнень у русі, й можливим обмеженням руху для вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення Тернопільської області нагадуємо вам місця відстою та стоянки:

📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська

км 8+250;

📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська

км 13+100;

📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська

км 27+700;

📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська

км 34+850;

📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська

км 35+750;

📍 а/д М-09 Тернопіль – Львів — Рава-Руська

км 40+100;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 237+820;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 238+450;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 351+410;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 257+850;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 262+600;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 297+500;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 331+540;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 344+990;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 345+530;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 359+500;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 363+400

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 381+350;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 385+900;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 393+550;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 398+700;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 403+830;

📍М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече км 432+850;

📍а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 82+100;

📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 88+750;

📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 90+500;

📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 167+600;

📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 177+000;

📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 172+400;

📍 а/д М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине км 191+400;

📍 Н-02 /М-06/ — Кременець — Біла Церква —Ржищів — Канів — Софіївка км 85+270;

📍 Н-02 /М-06/ — Кременець — Біла Церква —Ржищів — Канів — Софіївка км 90+780;

📍Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль км 33+760;

📍Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль км 39+420;

📍Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль км 54+500;

📍Н-18 Івано-Франківськ — Тернопіль км 72+750;

📍Р-39 Броди — Тернопіль км 31+740;

📍Р-39 Броди — Тернопіль км 56+550;

Якщо вам потрібна допомога — телефонуйте на лінію 102!