На Тернопільщині через негоду в заторі опинилися понад 70 авто

На Тернопільщині вирує негода. У снігову пастку потрапили автомобілі на автодорозі Н-18, на під’їзді до м. Монастириська Монастириської ТГ Чортківського району. Орієнтовно з 19:40 там утворився затор довжиною 3,5 км, який складався із 50 легкових автомобілів, 5 автобусів, близько 20 вантажних автомобілів. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Для розблокування були залучені 16 рятувальників і 4 одиниці техніки. Також співробітники ДСНС розгорнули мобільний пункт обігріву, облаштований на базі автомобіля підвищеної прохідності.

З 21:15 рух вдалося частково відновити, забезпечили проїзд для легкових автомобілів. На місці події працюють два екіпажі поліції та працівники дорожніх служб.



Загалом на Тернопільщині 1 грудня з 6:00 рятувальники здійснили 4 виїзди для буксирування транспорту. З полону негоди вивільнили 64 людини та 14 одиниць техніки.

На окремих ділянках області проїжджа частина потребує очищення та обробки – працює техніка підрядних організацій, проїзди забезпечені.

За інформацією чергового Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області, у зв’язку з погіршенням погодних умов з 19:00 перекрито рух великовагового автотранспорту на трасі Н-18 на межі Івано-Франківської та Тернопільської областей, який рухається в бік Івано-Франківська. Вантажівки зупиняються на відстій на території Тернопільщини. Рух легкового автотранспорту на даному напрямку відновлено.

Ліквідація наслідків негоди триває.