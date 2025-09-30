Через негоду на Тернопільщині без електропостачання залишилися декілька населених пунктів

Повідомляє тернопільська військова адміністрація.Складні погодні умови, які спостерігалися в області, призвели до пошкодження чотирьох ліній електропередач 10 кВ.

Унаслідок негоди без електропостачання залишилися 11 населених пунктів — це 1523 споживачі у зонах обслуговування Бережанського, Гусятинського та Чортківського РЕМів.

🔧 Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання усім споживачам.

📌 У разі виявлення нових пошкоджень чи обривів ліній електропередач мешканців просять не наближатися до місця аварії та повідомляти про інциденти за номерами кол-центрів енергетичної компанії.