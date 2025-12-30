Тернопільщина втратила захисника Романа Майданіва

25 грудня 2025 року передчасно зупинилося серце нашого земляка, відданого сина України — Майданіва Романа Богдановича, повідомляють в Озернянській громаді..🕯️💔😭

Роман народився 2 травня 1987 року, зростав та проживав у селі Озерна. Його шлях захисника розпочався 26 лютого 2025 року, коли він був призваний до лав Збройних Сил України.

Солдат Майданів ніс службу у військовій частині А2615, обіймаючи відповідальну посаду механіка відділення взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів.

На жаль, під час виконання службового завдання у відрядженні, життя нашого захисника передчасно обірвалося.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близким та побратимам Романа.

Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе!🙏🏻

Тіло Героя Майданіва Романа Богдановича за попередньою інформацією, будуть везти з

Тернополя сьогодні орієнтовно о 12:30 годині.

Вічна та світла пам’ять Герою! 🕯️🇺🇦