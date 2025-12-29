У Тернополі штрафують за неправильно обрізані дерева

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомляє про випадок неправильної обрізки зелених насаджень на проспекті Злуки, що призвів до серйозних пошкоджень дерев. Орендар земельної ділянки, який здійснив обрізку, був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства.

Обрізка дерев спричинила пошкодження, яке призвело до припинення росту дерев, що є порушенням Правил утримання зелених насаджень. Орендару було накладено штраф у розмірі 510 грн, а також він був зобов’язаний відшкодувати збитки на суму 4 300 грн.

Державна екологічна інспекція наголошує, що обрізка дерев у населених пунктах повинна здійснюватися відповідно до вимог законодавства. Надмірна або самовільна обрізка може призвести до загибелі дерев і тягне за собою адміністративну відповідальність. Всі збитки відшкодовано в повному обсязі.

Інспекція закликає балансоутримувачів і суб’єктів господарювання ставитися відповідально до зелених насаджень та нагадує, що громадяни можуть повідомляти про порушення через вебресурс #ЕкоЗагроза або звертатися до інспекції за адресою в Тернополі.