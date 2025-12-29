Тернопільщина втратила молодого захисника Руслана Стрільчука

Хоростківська громада втратила ще одного свого Захисника, повідомляють у міській раді.

21 грудня 2025 року в населеному пункті Віки Сумської області відійшов у вічність лейтенант Стрільчук Руслан Васильович, 08.10.2003 року народження, який був уродженцем нашої громади, а саме села Великий Говилів, проте проживав із родиною в с. Сади Теребовлянського району.

Руслан Стрільчук проходив військову службу на посаді командира інженерно-саперного взводу механізованого батальйону. Він віддано служив Україні, мужньо боронив її свободу та незалежність.

Завтра, у вівторок, 30 грудня 2025 року, ми зустрічатимемо нашого Героя. Просимо всіх жителів громади вийти та гідно зустріти Руслана з молитвою та лампадками, щоб провести його в останню земну дорогу і вшанувати світлу пам’ять.

Кортеж прибуде зі сторони с. Іванівка орієнтовно о 12.00 год.

Цього ж дня о 18.00 у селі Великий Говилів відбудеться парастас.

Чин похорону воїна відбудеться 31 грудня 2025 року , точний час буде відомо після парастасу.

Герої не вмирають — вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну!