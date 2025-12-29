Тернопільщина втратила захисника Андрія Савечка

На жаль, ще одну велику втрату має Збаразька громада. Наш захисник Андрій Савечко, 1975 р.н., який вважався безвісти зниклим, як з’ясувалося, загинув 17 листопада минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області, повідомляє міський голова Роман Полікровський. Молодший сержант служив сапером інженерно-саперного взводу.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо непоправне горе втрати найдорожчої людини.



Зустріч захисника відбудеться у Сквері Героїв завтра, 30 грудня, о 14 годині.



Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Андрія на вулицю Куліша, де буде відслужена панахида, а далі – до церкви Христового Воскресіння, де відслужать парастас.

Маршрут траурного кортежу:

с.Чернихівці – Сквер Героїв – вул. Грушевського – вул. Павленка – вул. Куліша – церква Христового Воскресіння.



Чин похорону – наступного дня, у середу, 31 грудня, об 11 годині.



Просимо прийти і гідно вшанувати мужнього воїна, який віддав життя за нашу з вами свободу і гідність.

Поділіться:









