Снігові перемети та слизькі дороги: поліція Тернопільщини попереджає про небезпеку на автошляхах

28 та 29 грудня на дорогах Тернопільщини сталося сім дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та загиблими. Погіршення погодних умов призвело до слизького покриття на автошляхах області, що ускладнило ситуацію для водіїв.

З 8:00 28 грудня до 7:00 29 грудня на спеціальну лінію «102» надійшло 24 повідомлення про аварії та дорожні події. Для ліквідації наслідків негоди на дорогах було задіяно 53 одиниці техніки на державних шляхах, а також 8 одиниць у Тернополі. Для забезпечення безпеки дорожнього руху працювало 26 автомобільних екіпажів поліції.

На 7:00 29 грудня ситуація на дорогах значно покращилася: на дорогах загального користування державного значення критично слизьких ділянок не спостерігається. Проте на дорогах регіонального та територіального значення все ще спостерігаються снігові перемети.

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними та обмежити поїздки в умовах негоди. У разі необхідності поїздок слід дотримуватися правил дорожнього руху та обирати безпечну швидкість.

За період погіршення погодних умов поліцейські надали допомогу дев’яти учасникам дорожнього руху, чиї автомобілі застрягли у снігових заметах.