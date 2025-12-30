На Тернопільщині діти найбільше страждають від ГРВІ

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує про результати епідеміологічного моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 станом на 29 грудня 2025 року.

📊 Загальна ситуація:

За останні 7 днів на Тернопільщині зареєстровано 347,8 випадків захворювань на 100 тисяч населення, що складає 3542 випадки у загальному.

📉 Захворюваність на ГРВІ:

У період з 22 по 28 грудня 2025 року кількість захворілих на ГРВІ зменшилась на 13,4% у порівнянні з попереднім тижнем (3542 випадки проти 4092).

Серед захворілих 56,6% становили діти (2005 осіб), із яких 45,4% — школярі (910 осіб). За останній тиждень кількість хворих дітей зменшилась на 17,2%, а школярів — на 40,2%.

🏥 Госпіталізація:

Всього було госпіталізовано 152 особи, з них 94 діти (61,8%). У порівнянні з попереднім тижнем кількість госпіталізованих зросла на 4,8% (152 проти 145).

💉 COVID-19:

За звітний тиждень було зареєстровано 4 випадки захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає лише 0,1% від загальної кількості випадків ГРВІ. Порівняно з минулим тижнем, кількість випадків COVID-19 зменшилася на 63,6% (4 проти 11).

🩺 Вакцинація:

В області наявна вакцина проти COVID-19, і вакцинація є безоплатною.

Закликаємо всіх подбати про своє здоров’я та здоров’я близьких — вакцинуйтеся!

Залишайтеся здоровими та обережними в період захворювань!