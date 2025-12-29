У Тернополі молодики влаштували дрифт, де зберігали уламки вивезені із місць ракетного удару

Під час моніторингу соціальних мереж патрульні виявили прямий ефір, у якому були зафіксовані факти небезпечного керування транспортними засобами на майданчику поблизу торгового центру на вулиці Текстильній. Саме там складали залишки з будинку на вул. Стуса, який зруйнувала росія.



Водії виконували ризиковані маневри, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.



📑 Патрульні оперативно прибули на місце події, поспілкувалися з громадянами та склали на порушників відповідні адміністративні матеріали.



💡 Нагадуємо: виконання подібних маневрів можливе виключно на спеціально обладнаних майданчиках під наглядом інструкторів. За ускладнених погодних умов такі дії суттєво підвищують ризик дорожньо-транспортних пригод, зокрема перекидання транспортних засобів, і можуть мати трагічні наслідки.



Окремо наголошуємо: вказана територія використовувалася для тимчасового зберігання та сортування уламків і згорілих транспортних засобів, вивезених із місць ракетного удару по житлових будинках Тернополя. Тож закликаємо громадян дотримуватися вимог законодавства, норм етичної поведінки та взаємної поваги, особливо в місцях, пов’язаних із трагічними подіями війни.