Трагічна втрата втрата для тернопільської освітянської спільноти: загинув учитель Микола Бойко

Сьогодні Залісецький ліцей імені Андрія Чабана переживає важку втрату. Трагічно загинув молодий учитель географії Микола Якович Бойко, повідомляють у навчальному закладі.

Микола Якович був щирим, енергійним і натхненним педагогом, який мав особливий дар запалювати в учнях цікавість до знань. Його уроки були завжди живими і сповненими світла. Він вмів не лише навчати географії, а й вчити любити природу, цінувати рідну землю та її багатства.

Бойко Микола Якович залишив по собі не тільки добру згадку як педагога, а й як людину, яка завжди була готова допомогти, підтримати і поділитися знаннями та життєвими цінностями. Він назавжди залишиться у серцях своїх учнів та колег.

Шкільна родина Залісецького ліцею висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Миколи Яковича. Вічна пам’ять і Царство небесне.

Велика втрата для освітянської спільноти, яку неможливо компенсувати.