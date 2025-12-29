У пожежі на Чортківщині загинув чоловік

Близько 1:20 ночі 27 грудня на спецлінію Чортківського райуправління поліції надійшло повідомлення від диспетчера служби надзвичайних ситуацій про пожежу в будинку, у якій загинув чоловік.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що вогонь помітили сусіди. Вони викликали пожежників. Останні локалізували полум’я, зайшли до приміщення та виявили там обгоріле тіло господаря, який міг отруїтися чадним газом.



Експерти припускають, що пожежа виникла в результаті несправних електропобутових приладів. Чоловік мешкав у будинку разом з мамою. Жінка хворіла. Коли почалася пожежа, він встиг винести її на вулицю, а сам повернувся по документи. Проте вийти з будинку не зміг.



За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.



Фахівці зі служби надзвичайних ситуацій встановлюють причини пожежі, а судово-медична експертиза – причину смерті 59-річного жителя села Оришківці.



Правоохоронці та рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти стан пічного опалення та не залишати без нагляду джерела відкритого вогню. Це допоможе запобігти трагедіям і зберегти життя.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/u-pozhezhi-na-chortkivshchyni-zahynuv-cholovik-eksperty-vstanovliuiut-prychyny-neshchastia

