Пароконвектомат: зачем он нужен и как заменить сразу несколько аппаратов



Современная профессиональная кухня не может обойтись без универсального теплового оборудования, и одним из самых функциональных решений является пароконвекционная печь. Это устройство сочетает возможности нескольких аппаратов и помогает заведениям HoReCa оптимизировать рабочие процессы, экономить ресурсы и стабильно сохранять высокое качество блюд. Благодаря широкому функционалу пароконвектомат быстро стал незаменимым как на небольших кухнях, так и в больших ресторанах, столовых и предприятиях пищевой промышленности.

Что такое пароконвектомат и как он работает

Пароконвектомат — это профессиональный тепловой аппарат, который сочетает два режима приготовления: конвекцию и пар. Горячий воздух обеспечивает равномерную прожарку и хрустящую корочку, а насыщенный пар помогает сохранить сочность продукта. Управляя влажностью, температурой и временем, повар может готовить десятки блюд в одном устройстве.

Сегодня производители предлагают электрические и газовые модели, аппараты с механическим или электронным управлением, а также модификации разного объёма — от мини-перфорированных вариантов на 4 уровня до крупных промышленных машин.

Какие задачи решает пароконвектомат

Пароконвектомат — это универсальное решение, которое помогает ресторанам, кафе, пекарням и столовым ускорить процесс приготовления, улучшить качество блюд и сократить расходы. Основные задачи пароконвектомата:

Жарка — позволяет получить равномерную прожарку без пересушивания продуктов.

Варка на пару — сохраняет витамины, структуру и натуральный вкус.

Тушение — обеспечивает мягкость и сочность блюд.

Выпечка — подходит для хлеба, булочек, круассанов, бисквитов.

Регенерация блюд — быстрый и деликатный разогрев без потери текстуры.

Бланширование — удобно для заготовок ресторанов и производств.

Гриль и запекание — получение румяной корочки без классической жарочной поверхности.

Су-вид (в некоторых моделях) — точный контроль температуры для премиальных блюд.

Пароконвектомат берёт на себя функции жарочного шкафа, пароварки, гриля, сковороды, фритюрницы (в некоторых режимах) и даже пекарского шкафа. Благодаря этому кухня работает быстрее, а персонал тратит меньше усилий на контроль процессов.

Почему пароконвектомат способен заменить сразу несколько аппаратов

Это оборудование объединяет функции сразу нескольких видов техники, сокращая затраты на покупку и обслуживание:

Жарочный шкаф — благодаря режимам конвекции и запекания.

Пароварку — полноценный режим влажного пара.

Гриль — возможность создания хрустящей корочки без пересушивания.

Шкаф для расстойки (в некоторых моделях) — регулируемая влажность и точная температура.

Фритюрницу для некоторых блюд — позволяет готовить без масла или с его минимальным количеством.

Печь для выпечки хлеба и кондитерских изделий — режим комбинации пара и конвекции.

Сковороду-гриль — равномерная термообработка без подгорания.

Шкаф регенерации — возможность разогрева готовых блюд без потери качества.

Таким образом, заведение экономит место на кухне, сокращает энергозатраты, а персонал получает удобный многофункциональный инструмент, который заменяет целый парк техники и делает кухню более продуктивной.

Преимущества использования пароконвектомата

Пароконвектомат — это не просто современное оборудование, а один из ключевых элементов технологического процесса.

Преимущества:

Стабильность результата — блюда получаются одинаковыми вне зависимости от загруженности кухни.

Экономия энергии — более высокий КПД по сравнению с традиционными печами.

Минимизация отходов — продукты не пересыхают и не сгорают.

Оптимизация времени приготовления — можно одновременно готовить разные блюда.

Гигиена и простая очистка — наличие самоочистки в большинстве современных моделей.

Компактность — одна машина вместо нескольких отдельных аппаратов.

Безопасность — отсутствие открытого огня и перегрева корпуса.

Благодаря этим преимуществам оборудование делает ежедневную работу кухни эффективной, упрощает процессы и обеспечивает высокую производительность.

Заключение

Пароконвектомат — это ключевой элемент современной профессиональной кухни, который легко заменяет несколько видов теплового оборудования и помогает поддерживать высокие стандарты качества блюд. Он подходит для ресторанов, кафе, столовых, пекарен и пищевых производств, позволяя экономить пространство, время и ресурсы. Компания System4 предлагает сертифицированные модели от официальных производителей, выполняет доставку, монтаж, пусконаладку и обеспечивает полное сервисное сопровождение. Выбирая пароконвекционную печь правильно, вы делаете свою кухню более современным, эффективным и конкурентоспособным решением в сфере HoReCa.