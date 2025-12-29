16:12 | 29.12.2025
Три автомобілі зіткнулися в Тернополі: один водій травмований

Вечірня автопригода сталася 28 грудня близько 20:20 на вулиці Гетьмана Мазепи в Тернополі, де сталося зіткнення трьох автомобілів. За інформацією поліції, водій автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з BMW X3 та Volvo V60.

В результаті удару BMW X3 викинуло за межі дороги, а його водій отримав тілесні ушкодження. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції, яка з’ясувала обставини аварії.

Поліція проводить подальше розслідування для встановлення всіх деталей автопригоди.

