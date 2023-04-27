Через незаконну вирубку лісу державне підприємство таки сплатить понад 360 тис грн за шкоду, завдану довкіллю

Західний апеляційний господарський суд погодився з позицією прокуратури й відмовив в задоволенні апеляційної скарги відповідачу на рішення суду першої інстанції про задоволення позову Бережанської окружної прокуратури щодо сплати коштів.

Нагадаємо, раніше Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Бережанської окружної прокуратури про відшкодування понад 360 тис грн шкоди, заподіяної державним підприємством «Бережанирайагроліс» навколишньому середовищу. Встановлено, що службові особи вказаного держпідприємства не забезпечили належне збереження лісу, внаслідок чого на його території торік незаконно зрубано 44 дерева різних порід.

Рішення суду вступило у законну силу.





