Триває реєстрація на забіг квітучим яблуневим садом господарства «ГАДЗ»
Фермерське господарство «ГАДЗ» запрошує усіх охочих на забіг «Квітучий сад», який відбудеться 7 травня.
Під час спортивного дійства буде проводитися благодійний збір на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, що реєстрація триває. Взяти участь можна, заповнивши форму: https://e.ticketme.org/events/
Kvituchyy-sad-2023?fbclid= IwAR35-wnbXHW80_Orsodk3- RpqRQiASvr2jQhx- Hgx0ocq4XWfHALG6wQCwg.
Дійство відбудеться в яблуневому саду – с. Трибухівці, Тернопільська область. Участь безкоштовна!
Всі учасники отримають солодкі призи, незабутні враження та медалі від ФГ «ГАДЗ», наголошують у фермерському господарстві.
За більш детальною інформацією звертайтесь за номером: 0672683422.