14:22 | 27.04.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Триває реєстрація на забіг квітучим яблуневим садом господарства «ГАДЗ»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 
Фермерське господарство «ГАДЗ»  запрошує усіх охочих на забіг «Квітучий сад», який відбудеться 7 травня.
 
Під час спортивного дійства буде проводитися благодійний збір на потреби ЗСУ.
 
Нагадаємо, що реєстрація триває. Взяти участь можна, заповнивши форму: https://e.ticketme.org/events/Kvituchyy-sad-2023?fbclid=IwAR35-wnbXHW80_Orsodk3-RpqRQiASvr2jQhx-Hgx0ocq4XWfHALG6wQCwg.
 
Дійство відбудеться в яблуневому саду – с. Трибухівці, Тернопільська область. Участь безкоштовна!
 
 
Всі учасники отримають солодкі призи, незабутні враження та медалі від ФГ «ГАДЗ», наголошують у фермерському господарстві.
 
За більш детальною інформацією звертайтесь за номером: 0672683422.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *