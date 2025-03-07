Через обстріл росії на Тернопільщині впав тиск газу: підприємства відключено

Сьогодні вночі російські війська завдали удару по Тернопільській області, внаслідок чого було пошкоджено критичний промисловий об’єкт.

За словами тернопільського міського голови Сергія Надала, через падіння тиску в мережах облгаз відключив непобутових споживачів. Це може призвести до можливих обмежень подачі гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не буде відновлено.

Україна знову зазнала масованого ракетно-дронового обстрілу. Російські атаки спрямовані на енергетичну та газову інфраструктуру в різних регіонах країни, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Рятувальні служби та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та вживають усіх необхідних заходів для стабілізації енергопостачання.

Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, намагаючись залишити українців без світла і тепла, створюючи загрозу для мирного населення.