росія атакувала Тернопільщину. «Є прильоти», – Негода

росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Повідомляє Міністр енергетики України Герман Галущенко.

‼️Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Про це повідомляє очільник області Вʼячеславн Негода.

⚠️Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає.

Відповідні служби ліквідовують наслідки.

Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.

росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам.

Поки триває небезпека – будьте, будь ласка, в укриттях.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.