13:05 | 7.03.2025
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Війна 

росія атакувала Тернопільщину. «Є прильоти», – Негода

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росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Повідомляє Міністр енергетики України Герман Галущенко.

‼️Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Про це повідомляє очільник області Вʼячеславн Негода.

  • ⚠️Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає.
    Відповідні служби ліквідовують наслідки. 

Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.

росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам.

Поки триває небезпека – будьте, будь ласка, в укриттях.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. 

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