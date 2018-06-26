Через вандалів Кременецький ботанічний сад можна буде відвідувати тільки за гроші? (фото)

Минулого року в Кременецькому ботанічному саду з ініціативи працівників установи облаштовано два оглядові майданчики. Таку ідею підтримали і допомогли реалізувати волонтери Культурної асоціації «Новий Акрополь» та небайдужі містяни. У відпочинковій зоні встановили альтанки, перила, інформаційні стенди, лавочки, місця для вогнища.

Нові оглядові майданчики – це місцини, де не тільки можна побути наодинці з природою, із самим собою, а й помилуватися мальовничими краєвидами. З них відкривається панорама міста з ландшафтно-архітектурним ансамблем центральної частини разом із Замковою горою, Преображенським і Миколаївським соборами, лижними трамплінами й шпилями та банями церков – усім цим можна насолоджуватися досхочу.

На жаль, як показав час, на фоні краси гірського ландшафту «красуються» купи сміття (хоча для нього відведені спеціальні місця з інформаційними таблицями), зламані прасла перил, розкидані лавки, які залишаються від дуже «вдячних та культурних» відвідувачів.

В перспективі на території Кременецького ботанічного саду заплановано облаштування кількох рекреаційних зон для відпочинку на лоні природи. Проте така неприємна реальність, яку доводиться спостерігати щодня, наштовхує на думку про демонтаж встановлених альтанок або огородження експозиційної зони ботанічного саду та введення вхідної плати.

P.S. До вашої уваги світлини в момент створення оглядових майданчиків та після відпочинку відвідувачів.

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