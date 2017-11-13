У Чорткові намагаються розкопати будівлю монастиря

Обабіч Домініканського костелу розпочалися археологічні розкопки. Про це повідомляє Чортківський Вісник.

Землекопи та археологи працюють тут на замовлення отців-домініканців з наміром розкопати будівлю монастиря, який зруйнували після II світової війни. На які знахідки вже вдалося натрапити, поки що тримають у таємниці.

Неоготичний Домініканський костел збудували в ХХ столітті на місці древнього храму. У спадок йому дісталися лабіринти старовинних підземель, вхід в які нині замурований. Тут розташовані усипальниці польської знаті. Древній собор був частиною оборонного комплексу монастиря. Монастирський комплекс відкрили практично перед Першою світовою війною. Під час революції собор зазнав перших втрат – його дзвони пустили на переплавку. У воєнний час костел підпалили, але чортківчанам вдалося врятувати будівлю від вогню. Після війни в храмових стінах розмістили склад для мінеральних добрив. Тільки в кінці 80-х років собор повернули домініканській громаді.