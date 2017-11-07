Тернопільський студент навчився малювати… праскою

Під час відзначення Дня працівника соціальної сфери студент Тернопільського національного економічного факультету Кирило Богданюк представив незвичну картину. Хлопець з обмеженими фізичними можливостями створив художнє полотно, користуючись праскою та восковими олівцями.

Техніка, яку використовує Кирило, відома в світі і називається «енкаустика», що в перекладі означає «малюю праскою», або «розтоплюю віск». Це різновид арт-терапії.

Свою картину Кирило Богданюк того дня подарував керівнику Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Тетяні Глух.

За інформацією сайту Байковецької ОТГ.