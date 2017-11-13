Репродукцію картини художниці з Тернополя представлено на світовому книжковому ярмарку

У німецькому місті Франкфурті відбувся 68-й книжковий ярмарок світу. Серед книг відомих українських митців представили листівку з репродукцією картини художниці з Тернополя Олесі Гудими.

Сама робота «Дерево життя» є у приватній колекції в Україні. Зараз у творчому доробку мисткині понад 500 картин. Багато картин Олесі Гудими є у приватних колекціях в Іспанії, Італії, Канаді, США, Великобританії, Вірменії, Франції, Німеччині і Польщі. Вона – організатор і учасник чисельних виставок, мистецьких проектів і фестивалів.

Джерело: соцмережі.