Венеція — вже в Чорткові або Як затопило вулиці міста (Фото)

В останні роки практично після кожного дощу багато міст Тернопільщини стають схожими Венецію, але за межами романтики. Найголовнішими причинами підтоплення під час злив є несправний стан зливової системи. Особливо від цього потерпають автомобілі, які швидко виходять з ладу після підтоплення моторного відсіку.

До прикладу, фото Lyuba Chhalo про вчорашнє підтоплення Чорткова, всього за годину місто паралізувало дощем:

Синоптики прогнозують подібну погоду на Тернопільщині до кінця цього тижня.