У тернопільському видавництві «Джура» вийшла друком унікальна книга Богдана Пиндуса «Настасів і настасівчани». Цей змістовний історико-краєзнавчий нарис на 480 сторінок гармонійно доповнений великою кількістю архівних та сучасних світлин. На жаль, своє дітище уже не побачив автор, який два роки тому завершив земний шлях. Тож усі клопоти з видання книги взяла на себе його дружина Любов Степанівна із синами Володимиром та Іваном.

Богдан Пиндус народився 1944 року в с. Настасів Тернопільського району. Його тато Іван ще до народження сина емігрував на Захід. Відтак з батьком Богдан уперше побачився у своїх… 45 літ. Маму Меланію у 1947 році репресували більшовики, але їй вдалося через віконечко товарняка передати трирічного Богданчика бабці Марії. Тож з рідною ненькою йому довелося побачитися аж у 18 років… Богдан закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Працював за фахом у фінустановах Житомирщини, Тернопільщини і Львова. Він був членом Національних спілок журналістів та краєзнавців, а також членом редколегії «Тернопільського енциклопедичного словника», редактором і видавцем «Настасівського вісника». Морально і матеріально допомагав земляку, поету Ярославу Павуляку, відшукав і впорядкував могили парохів села Настасова отців Миколи Ганкевича, Михайла Устияновича, виношував ідею створення музею історії села Настасова.

Богдан Пиндус першим дослідив особисті та родинні зв’язки сімейства Грушевських на Тернопільщині. Описав невідомі факти з біографії Насті Лісовської (Роксолани), активно вивчав життя і творчий шлях Дарії Віконської, Йосипа Вітошинського, Богдана Лепкого, інших відомих галичан.

Книга «Настасів і настасівчани» базується на ґрунтовному осмисленні історичних подій і фактів, відомості про які автор черпав у архівних установах Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Луцька та Києва. Послуговувався багатьма виданнями української діаспори Канади, США, Аргентини, Німеччини, Чехії та Словаччини. У виданні широко представлена портретна галерея настасівчан, які воювали на усіх фронтах, боролися за самостійну Україну у легендарній УПА, знемагали в австрійських, польських та більшовицьких таборах, творили в минулому і вершать сьогодні славу України. Завершує книгу післяслово про друга «Лебедина пісня Богдана Пиндуса» заслуженого журналіста України Михайла Ониськіва.

Звісно, свою оцінку історико-краєзнавчому нарису Богдана Пиндуса «Настасів і настасівчани» дадуть майбутні читачі, але попри все, можна впевнено сказати, що це одна з кращих краєзнавчих розвідок про історію сіл у Галичині, яка буде світлим спомином про рідний край усім жителям Настасова і чудовим матеріалом для нових досліджень вітчизняним історикам.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ, Газета “Сільський господар плюс”