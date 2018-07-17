Вандали роблять дороги Тернопільщини небезпечними

На вихідних дует спраглих до пригод молодиків пошкодив огорожу 24-метрового шляхопроводу на трасі Р-43 Тернопіль-Ланівці. У суботу,14 липня, близько 19 години перехожі помітили, як двоє чоловіків напідпитку ламають огорожу мосту на трасі Р-43 над річкою у Ланівцях. Вони одразу викликали поліцію. Правоохоронці затримали молодиків. За фактом пошкодження державного майна складено адміністративний протокол.

«Шляховики небезпечну ділянку огородили. Нині фахівці оцінюють завдані Службі автомобільних доріг збитки. На жаль, вандалізм – поширене явище на дорогах області. Не думаючи про наслідки, громадяни цуплять тросове огородження та дорожні знаки. Щороку з держбюджету доводиться витрачати значні кошти на їхнє відновлення, » – коментує керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.