В Україні ввели нові номерні знаки, які будуть встановлюватись на автомобілі, що працюють від електрики. Спеціальні номери будуть в зеленому кольорі, що для інших учасників руху говорить про нульовий рівень викидів транспортного засобу. Як виглядають номерні знаки і що в них особливого – читайте нижче.

Як повідомляється у Facebook в співтоваристві Electrocars Club Ukraine, використання спеціальних номерних знаків для електрокарів регламентується законом №10405, який вступив у дію ще в січні цього року. Однак видавати нові номери стали тільки недавно.

Одним із перших володарів новеньких номерів став засновник Facebook-спільноти Electrocars Club Ukraine Геннадій Мудрицький. Він також показав, як вони виглядають.

На відміну від звичайних номерів уперше в Україні на державних номерах зеленого кольору використовуються не тільки символи, що зустрічаються в кирилиці і латиниці, а й чиста латиниця. Так на опублікованому фото можна побачити комбінацію символів “ZA”.

Ще одне нововведення стосується використання особливих буквених комбінацій, використовуваних для електричних автомобілів-таксі. Тут будуть використані поєднання TZ, TY, TW, а також TV.

Повідомляється, що при реєстрації електромобіля будуть видаватися саме такі номери. Також будуть видані зелені держномери, якщо українець проводитиме розмитнення “євробляхи” на повністю електричному двигуні.