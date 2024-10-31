Чортківській лікарні зменшили фінансування на 8-10 млн.грн до кінця року

У жовтні всі заклади охорони здоров’я отримали додаткові угоди від Національної служби охорони здоров’я України, у яких суттєво зменшили фінансування у IV кварталі по трьох пакетах: поліклінічному, терапевтичному та хірургічному. Через це в останньому кварталі року Чортківська центральна міська лікарня недоотримає від 8 до 10 мільйонів гривень, повідомляють у міській раді.

СКІЛЬКИ КОШТІВ ЗАБРАЛИ У ЧОРТКІВСЬКОЇ ЛІКАРНІ?

Поліклінічний пакет, який був одним із найкращих та відповідно найбільш прибутковим у нашій лікарні, приносив у місяць закладу 3,4 млн гривень. Тепер НСЗУ фінансуватиме цей пакет по коефіцієнту 0,39 (тобто заплатять майже втричі менше).

Якщо раніше НСЗУ платило лікарні за консультацію лікарю 56 гривень, то тепер – 21,80 грн відповідно до нового коефіцієнту.

Окрім того, ввели додаткові обмеження щодо кількості оплачуваних консультацій за день. Неважливо, скільки пацієнтів прийме лікар, але кошти НСЗУ заплатить максимум за 25 консультацій. Якщо підрахувати максимальну оплату праці лікаря, він за місяць заробить близько 12 тис. гривень для лікарні, що не покриває навіть половину його заробітної плати із нарахуваннями.

Також суттєво знизили оплату по терапевтичному та хірургічному пакетах, застосувавши коефіцієнт 0,7, що означає, що 30% коштів не буде сплачено лікарні.

Якщо раніше за операцію з видалення апендициту платили 6 147 грн, то відтепер, відповідно до нових коефіцієнтів НСЗУ – 4300 грн.

Виходячи із цього, до кінця 2024 року Чортківська лікарня недоотримає близько 8-10 млн гривень, що дорівнює одномісячному фонду оплати праці УСІХ працівників установи.

ЧОМУ НСЗУ СУТТЄВО ВРІЗАЛИ ФІНАНСУВАННЯ ЛІКАРНЯМ?

Як інформує Національна служба здоров’я України, більшість медичних закладів, звітуючи електронно про надані медичні послуги, подавали недостовірні дані про пролікованих пацієнтів. Простими словами – пацієнт у лікарню не звертався, медичної послуги не отримував, але «офіційно» про його лікування медичний заклад звітував. Через це річний бюджет НСЗУ вичерпався значно раніше, ніж планували.

Чортківська центральна міська лікарня , котра отримала статус кластерної лікарні, котра протягом останніх кількох років вклала великі кошти у ремонти відділень, придбання сучасного медичного обладнання, за офіційною статистикою збільшила кількість оперативних втручань на 20% (за 2-3 роки). , котра отримала статус кластерної лікарні, котра протягом останніх кількох років вклала великі кошти у ремонти відділень, придбання сучасного медичного обладнання, за офіційною статистикою збільшила кількість оперативних втручань на 20% (за 2-3 роки).

У той же час значно менші лікарні, які знаходяться у менших за кількістю населення містах, звітували НСЗУ про приріст операцій на 50%, а дехто і на 150%!.. Яким чином?..

ЯКИЙ ВИХІД ІЗ СИТУАЦІЇ?

Щоб забезпечити належне функціонування лікарні, виплату заробітної плати, оплату харчування для пацієнтів, придбання лабораторних реактивів, закупівлю лікарських засобів для ургентних випадків, медичний заклад вимушений буде частину послуг надавати поза програмою медичних гарантій, а також, можливо, розглянути варіанти оптимізації штату.