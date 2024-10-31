Загинув ще 8 місяців тому, – довга дорога додому захисника Руслана Макуха з Тернопільщини

Дуже довгою востаннє дорогою додому було повернення нашого Героя. Солдат військової частини А0536 Макух Руслан Васильович загинув ще 4 березня виконуючи бойове завдання. Життя захисника обірвалося під час артилерійського обстрілу поблизу селища Сєверне Донецької області. Повідомляє Заліщицька міська рада.

Сьогодні Герой повертається додому. Просять загиблиго захисника зустріти “живим” коридором сьогодні орієнтовно об 14:00 – 14:30 год від КНП “Заліщицька центральна міська лікарня” до с. Городок.